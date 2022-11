Ex Ilva: assessore Puglia, formazione per operai As in Cig

(ANSA) - BARI, 24 NOV - "Siamo pronti a partire con la formazione dedicata ai cassaintegrati a zero ore, principalmente lavoratori ex Ilva. La sezione Lavoro del mio assessorato ha concluso le attività di valutazione dei progetti formativi con l'avvio delle aule previsto per il primo trimestre del prossimo anno": lo comunica l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo. "Voglio ringraziare le organizzazioni sindacali per la fattiva collaborazione e per lo spirito costruttivo - aggiunge - tipico di quel modello pugliese di costante confronto con le parti sociali, e i miei uffici che in pochi mesi hanno istruito la valutazione di 148 progetti formativi per circa 1200 profili".

"Ora - spiega l'assessore - si tratta di sviluppare la piattaforma informatica per l'incrocio tra progetto formativo e beneficiari della misura, quindi l'avvio delle aule previsto nel primo trimestre del 2023 ma che mi impegno a velocizzare il più possibile rispetto a questa scadenza". (ANSA).