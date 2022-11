Crollo ponte Aulla: associazioni consumatori e Cna parti civili

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 24 NOV - Si è aperta oggi davanti al gup di Massa (Massa Carrara) l'udienza preliminare per l'inchiesta sul crollo del ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla, avvenuto l'8 aprile 2020. Quattro gli imputati, dopo la morte di un quinto indagato: tra loro un funzionario di Anas, Damiano Menchise, e tre della Provincia, Giuliano Arrighi, Gianluca Barbieri e Stefano Michela, coinvolti con riferimento alla manutenzione e alle condizioni di sicurezza del ponte.

Disastro colposo e lesioni personali colpose i reati ipotizzati: nel crollo due persone rimasero ferite.

L'udienza è stata dedicata alla richieste di ammissione come parti civili: accolte quelle di Codacons, Cna Massa e Adoc Liguria, rigettata invece quella avanzata da Anas. La stessa Anas potrebbe essere citata insieme alla Provincia come responsabile civile. L'udienza proseguirà il 19 gennaio prossimo. (ANSA).