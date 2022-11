Confindustria Verona e Cgil-Cisl-Uil firmano per contratti

(ANSA) - VERONA, 24 NOV - Confindustria Verona e i sindacati Cgil, Cisl e Uil della provincia scaligera hanno rinnovato l'accordo, che recepisce un accordo nazionale, con il quale si impegnano ad avviare iniziative per promuovere la stipula di protocolli aziendali e iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione che includano il tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro ed istituire un tavolo di confronto sul tema. "Questo accordo è un segnale importante che dimostra la coesione e la collaborazione tra imprenditori e lavoratori. Verona da questo punto di vista è un territorio che può contare su un costante confronto tra le parti sociali in ottica costruttiva e di crescita del territorio" ha spiegato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona "Penso anche che il tema delle molestie possa essere un tassello all'interno del tema dell'inclusione e della parità di genere" ha aggiunto. "Un tema che abbiamo inserito all'interno del nostro progetto Verona2040 per richiamare l'attenzione e la responsabilità di tutti e su cui stiamo lavorando. In particolare, la nostra associazione ha avviato percorsi formativi e di confronto per promuovere la certificazione della parità di genere e la conoscenza fra esperienze aziendali" ha concluso Boscaini. (ANSA).