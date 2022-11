Commercio: Confesercenti Firenze,fare hub interscambio merci

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - "Dobbiamo risolvere il problema della logistica e del carico e scarico merci all'interno del centro storico di Firenze. Servono ad esempio mezzi più ecologici, meno impattanti dal punto di vista degli spazi.

Abbiamo proposto di creare una serie di hub di interscambio affinché si possa arrivare nelle zone vicine del centro storico con mezzi più grandi, trasportare le merci in veicoli più piccoli e poi fare il cosiddetto ultimo miglio, gli ultimi 500 metri". A dirlo il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela, nel corso dell'evento 'Quale modello di logistica nella Firenze che cambia?', in corso a Palazzo Vecchio.

"Le postazioni di carico e scarico sono allo studio, mancano appunto gli hub di interscambio - ha aggiunto -. Agiremo anche sugli orari, trovando o fasce diverse a seconda delle merceologia o zone diverse in cui si potrà consegnare in un'ora piuttosto che in un'altra. All'interno del centro storico ci sono le l'80% delle attività di somministrazione, un importante settore del fashion, tutto il settore dell'hotellerie: si parla di migliaia di attività".

A proposito delle risorse Cannamela ha detto che è necessario "trovarle per tutto coloro che si vogliono adeguare. Si parte dal presupposto che il bisogno di tutti è mettere avanti il benessere della città e quindi dobbiamo adeguarci tutti, seppur non in maniera vessatoria. Ci sono i fondi del Pnrr, i fondi nazionali, possiamo trovare anche quelli regionali". (ANSA).