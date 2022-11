Biella, parte l'Academy di filiera "Tessile e Green Jobs"

(ANSA) - BIELLA, 24 NOV - Questa mattina al Museo del Territorio di Biella la simbolica consegna delle chiavi per l'Academy di filiera "Tessile e Green Jobs" per la quale la Regione Piemonte ha investito 5 milioni di euro."Diamo una risposta alla necessità di competenza delle imprese. La formazione non deve più essere considerata una spesa fine a se stessa, ma un investimento a vantaggio dei lavoratori e della loro valorizzazione", ha detto l'assessore regionale Elena Chiorino.

Il nuovo sistema formativo "Academy di filiera. Tessile e Green Jobs" progetta e realizza percorsi formativi condivisi, con un ruolo attivo delle imprese che mettono a disposizione le proprie tecnologie. Le Academy rappresentano un modello organizzato per filiere che lavorano in rete di operatori della formazione e delle imprese. L'obiettivo è ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte. Il traguardo è fissato nel 2023 con l'operatività di tutte le 11 Academy di filiera sul territorio regionale La misura sperimentale prevede 3 tipologie di azioni, ovvero l'aggiornamento e riqualificazione delle persone occupate, l'inserimento lavorativo di persone disoccupate, azioni di sistema per il rinforzo per la promozione del modello 'Academy di filiera'. (ANSA).