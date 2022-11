++ Dpb: 1,6 mld da pensioni, 15 mld di 'altre coperture' ++

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono le pensioni la principale voce di copertura esplicitata nelle tabelle del Dpb. Il pacchetto permette un 'risparmio' di circa 1,6 miliardi l'anno prossimo.

Dal reddito arrivano, come annunciato, circa 730 milioni e il taglio del Superbonus vale poco meno di 300 milioni. Nelle tabelle compaiono poi altre voci con impatto positivo sui conti denominate 'altre entrate/coperture' per 6 miliardi ed 'altre spese/coperture' per 9 miliardi, per un totale dunque, tra tasse e risparmi di spesa, di circa 15 miliardi. Le fonti di entrata non vengono dettagliate, nemmeno gli extraprofitti, già citati dal governo e quotati circa 6 miliardi. (ANSA).