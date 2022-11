Usa: l'indice pmi cala, quinto mese di contrazione attività

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - L'attività economica negli Stati Uniti si contrae in novembre per il quinto mese con il rallentamento della domanda. L'indice pmi composto è calato a 46,3 da 48,2 di ottobre, risultando sotto le attese degli analisti che scommettevano su 48,2. L'indice pmi manifatturiero è sceso a 47,6, mentre quello servizi a 46,1. (ANSA).