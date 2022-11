Superbonus: tributaristi, cambio norme? Incertezza e disagi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Per il presidente dell'Int (Istituto nazionale tributaristi) Riccardo Alemanno "modificare in corso d'opera varie volte le norme sui bonus in edilizia", in particolare sul Superbonus 110%, "ha vanificato quel circolo virtuoso che si sarebbe dovuto creare", con la conseguenza che si è generata "incertezza" nel comparto, e con "il rischio di sanzioni per l'imprenditore". Nel corso del convegno promosso dalla sua stessa associazione, a Roma, la guida dell'Int ha affermato che agli studi dei professionisti occorre "stabilità normativa", evidenziando, dinanzi al viceministro dell'Economia Maurizio Leo, alla deputata di Articolo Uno Maria Cecilia Guerra e al presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato di FdI, come sia necessaria una "differenziazione delle sanzioni fra chi vuol sottrarre all'Erario i suoi ricavi e chi, pur presentando la propria dichiarazione dei redditi, si trova in situazioni difficoltà" ed è un bene che possa accedere, ha incalzato Alemanno, ad un "pagamento rateizzato con sanzione ridotta". (ANSA).