Pensioni: Fnp-Cisl, rivalutazione sia piena per tutte

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La rivalutazione "sia piena per tutte le pensioni": è quanto sostiene la Fnp, federazione dei pensionati della Cisl.

"Dopo anni di pensioni praticamente 'stabili' finalmente arriva un riconoscimento economico significativo e, in particolare, con l'aumento delle pensioni minime, si va nella giusta direzione da noi sempre auspicata, ma la decisione annunciata del governo di rivalutare del 100% solo le pensioni fino a circa 2.000 euro lordi al mese e poi via via a scalare per gli importi superiori, non ci soddisfa pienamente e, soprattutto, non è quello che si aspettano i pensionati italiani", afferma la reggente Fnp, Daniela Fumarola.

"Nei prossimi giorni quando sarà definito il testo della manovra 2023, valuteremo in modo più approfondito i dettagli delle singole misure, ma la Fnp non può continuare ad accettare che in questo Paese - prosegue Fumarola - sulla rivalutazione delle pensioni si continui a pensare di 'fare cassa' a scapito di pensionate e pensionati". La Fnp torna quindi a chiedere alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "di aprire subito un tavolo di confronto per sanare questa eventualità e per un dibattito aperto su una riforma complessiva della previdenza, a partire dalla separazione tra assistenza e previdenza". (ANSA).