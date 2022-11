Pensioni: Calderoni, norma su investimenti Fondi condivisa

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Rispetto agli assetti regolamentari delle casse di previdenza in materia di investimenti, il decreto interministeriale che si attende da un decennio, dovrà tenere conto dell'attuale complessità dei mercati finanziari, e il metodo con cui procedere alla sua emanazione dovrà contemplare una cornice normativa condivisa e flessibile, per garantire un'autonoma operatività". Lo afferma Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine della presentazione del Rapporto Covip.

"Da oltre 10 anni - spiega il ministro - è prevista l'emanazione di una norma in materia di investimento delle risorse finanziarie da parte degli enti dei liberi professionisti e sui conflitti di interesse. credo che il tempo non sia passato invano e certamente le esperienze, acquisite anche in termini di vigilanza, non potranno che condurre a un orientamento di carattere qualitativo e privilegiare la sana e prudente gestione". (ANSA).