Pensioni: Calderone,Fondi e Casse investano in titoli Italia

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Fondi e Casse possono svolgere un ruolo importante a supporto dell'economia del Paese, anche scegliendo d'inquadrare le proprie iniziative d'investimento in progetti made in Italy che promuovano la crescita come il Pnrr", che "impegna tutti nella sua attuazione. La mancata finalizzazione dei progetti del Pnrr aprirebbe a scenari molto rischiosi. Un rischio che nessuno di noi può permettersi". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel suo intervento alla presentazione del Quadro di Sintesi sulle politiche di investimento degli Enti previdenziali 2021, a cura della Covip che invita a "investire ancora di più in in titoli italiani e soprattutto a investire in economia reale quindi sostenendo il nostro tessuto imprenditoriale quindi anche lo sviluppo e l'economia dei territori".

"Il patrimonio gestito dagli enti privatizzi - spiega il ministro - è giunto ad una cifra ragguardevole di 108 miliardi di euro, ed è il risultato storico del risparmio previdenziale di 1 milione 600mila professionisti italiani che, ogni anno, garantiscono oltre 10 miliardi di gettito contributivo alle Casse, organi tecnici ai quali gli iscritti affidano il proprio futuro pensionistico". (ANSA).