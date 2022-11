Manovra: Boccia, su pensioni gravi bugie della destra

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Dov'è il Matteo Salvini che doveva mandare gli italiani in pensione con quota 41? Dove sono i superman della destra che dovevano sanare le ingiustizie della legge 214 del 2011? La loro quota 103, che viola i diritti acquisiti di chi ha pagato i contributi, è più restrittiva della cosiddetta legge Fornero. Com'era facilmente prevedibile, hanno preso in giro gli italiani e continueranno a farlo. Le uniche promesse mantenute sono quelle per gli evasori fiscali. Ora in Parlamento ci dicano la verità sul tetto dei 2.600 euro lordi e ci spieghino di quali persone parlano. Vengano a dirlo e ci mettano la faccia e vedremo se la legge Fornero era più o meno restrittiva rispetto a questa scelta che è chiaramente peggiorativa del quadro esistente. Sulle indicizzazioni delle pensioni stendiamo, invece, un velo pietoso. Si fa finta di ignorare l'esistenza dell'inflazione ormai oltre il 12% e si fa propaganda dicendo che si aumentano le minime più del previsto, non dicendo che per aumentarle davvero rispetto al costo della vita di oggi, bisognerebbe almeno aggiungere altri 50 euro netti a testa oltre all'indicizzazione prevista superiore al 100% e che ridurre l'indicizzazione per alcune pensioni, significa non ridurre gli aumenti, ma abbassare il valore reale delle pensioni alle prese con questa inflazione. In Parlamento il Partito democratico darà battaglia e smaschereremo le bugie di Salvini e di tutta la destra al governo". Così Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. (ANSA).