Lavoro: cig per società handling aeroporto Verona, protesta

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Su richiesta della Filt Cgil Verona l'Ispettorato del Lavoro ha comunicato l'avvio delle verifiche di congruità in merito alla richiesta di cassa integrazione e all'attivazione dei contratti di solidarietà da parte delle due società di handling (servizi a terra), GH Verona e AGS handling, che operano all'Aeroporto Catullo con circa 200 lavoratori complessivamente occupati. "Il ricorso ad istituti importanti come la cassa integrazione e i contratti di solidarietà, che pesano sulla collettività e che sono stati pensati per assicurare protezione ai lavoratori in periodi di crisi, ci appare come Cgil clamorosamente inopportuno a fronte della fase di forte ripresa che caratterizza il settore dei voli civili, in particolare a Verona" ha spiegato Alessandro Poles, segretario generale della Filt Cgil Verona. Poles ha ricordato che "appena qualche settimana fa i vertici del Catullo ci illustravano come il traffico aereo nello scalo veronese abbia raggiunto un ragguardevole -18% rispetto al 2018-2019, annata top degli ultimi vent'anni. Venezia, per dire, è ferma al -25%.

Per quanto riguarda nello specifico le società di handling del Catullo, esse risultano aver accumulato un monte ferie di oltre 20 giorni per lavoratore, e nelle altre città, ad esempio Venezia, stanno assumendo". "Dunque - ha concluso -, dopo una estate andata bene, e a fronte delle buonissime prospettive per le feste natalizie, è inaccettabile ed immorale che si chieda di attingere alle risorse della cassa integrazione e che si impongano ai lavoratori nuovi sacrifici attraverso i contratti di solidarietà". (ANSA).