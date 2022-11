Istat:Forum Famiglie, ok assegno unico ora investimenti natalità

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "I dati Istat sulla povertà dimostrano che l'assegno unico, uscendo dalla logica dei bonus, può contrastare la povertà. Ma non basta: le politiche per la famiglia e la natalità per essere veramente efficaci ed eque devono essere più generose e veramente universali". Lo afferma Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari.

"È il momento - prosegue De Palo - di fare una riflessione seria su un sistema fiscale a misura di famiglia, seguendo l'esempio di Francia e Germania, a partire dal miglioramento dell'assegno unico, su cui vanno messe più risorse, come hanno detto tutti i partiti durante la campagna elettorale". (ANSA).