Istat: Uil, continuare a contrastare povertà, non abolire Rdc

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - I dati diffusi dall'Istat, "che certificano come nel 2022 grazie a tanti provvedimenti economici si sia ridotta la povertà nel nostro Paese, debbono spingere tutti i soggetti istituzionali a continuare su questa strada.

Bisogna rendere strutturali tutti gli interventi a sostegno delle persone e delle famiglie e certamente non abolire il Reddito di cittadinanza". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sottolineando che questo "è l'unico modo per eliminare le disuguaglianze e contrastare la povertà". (ANSA).