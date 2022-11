Istat: torna StatisticAll, a Treviso dal 2 dicembre

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Ai nastri di partenza l'ottava edizione di StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia, promosso dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Società italiana di Statistica (Sis) e dalla Società Statistica 'Corrado Gini', che si svolge a Treviso dal 2 al 4 dicembre.

La manifestazione che quest'anno ha scelto come tema il rapporto tra generazioni nei suoi riflessi sulla società, sul lavoro, sugli equilibri demografici, sull'economia, sulla cultura.

Da qui il titolo dei tre giorni: "Per un ritorno al futuro - Il debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società longeva" che, oltre a una fitta serie d'incontri, talk, interviste, approfondimenti, presentazioni di libri, prevede anche appuntamenti dedicati alla promozione della cultura statistica e demografica e momenti di info-entertainment e di gamification rivolti a pubblici diversi, con particolare attenzione ai giovani, I relatori di StatisticAll, com'è ormai tradizione, sono statistici, filosofi, sociologi, giornalisti, data scientist, comunicatori, amministratori pubblici, rappresentanti d'istituzioni. Il festival verrà presentato il 25 novembre.

La società italiana, ricorda l'Istat in una nota, è una delle più anziane e longeve del mondo e da ormai un ventennio registra un calo costante delle nascite. Mentre secondo le stime Onu la popolazione mondiale supera gli 8 miliardi di persone, le previsioni Istat per i prossimi 40 anni ci dicono che quella italiana di età tra i 20 e 60 anni andrà verso un ridimensionamento di circa 11 milioni. "Tutto ciò provoca, e provocherà sempre più in futuro, profondi cambiamenti riguardo l'obsolescenza delle competenze e l'erosione della capacità produttiva delle persone".

Oggetto di discussione sarà anche la sostenibilità di un modello di Stato sociale che ha puntato, nei decenni passati, soprattutto sulla spesa previdenziale. (ANSA).