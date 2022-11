Istat: da riforma Irpef 818 euro medi beneficio

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La riforma dell'Irpef ha dato luogo a una riduzione delle aliquote medie effettive dell'1,5% ma gli effetti sono diversi a seconda della situazione . Per le famiglie che migliorano la propria situazione in seguito alla riforma dell'Irpef (64,9%), il beneficio medio è di 828 euro e risulta meno elevato nel quinto più povero della popolazione, nel quale si concentrano i contribuenti con redditi inferiori alla soglia della no-tax area, esenti da imposta. Lo rileva l'Istat in uno studio sulla distribuzione del reddito spiegando che nel quinto più povero il 28,3% delle famiglie registra un beneficio medio di 450 euro che corrisponde a una variazione media del 2,6% sul reddito familiare (solo 4,4% nella ripartizione del beneficio complessivo). Nel secondo quinto, dove più della metà delle famiglie risulta avvantaggiata (67,6%), il beneficio è pari a 588 euro.

I contribuenti con i redditi medio-alti - sottolinea l'Istat - traggono i maggiori vantaggi dalla riforma. Le famiglie del penultimo quinto assorbono il 31,7% del beneficio totale con un beneficio medio di 1.030 euro (2,3% del reddito) e 80,9% delle famiglie che hanno un vantaggio. Per l'ultimo quinto il beneficio è di 1.025 euro medi che corrisponde all'1,5% del reddito familiare (66,1% delle famiglie della fascia che hanno un vantaggio). (ANSA).