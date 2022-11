Istat: con rivalutazione pensioni 2022, in media +113 euro

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'anticipo della rivalutazione delle pensioni per quattro mensilità del 2022 per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere d'acquisto delle pensioni ha portato ad un beneficio medio pari a 113 euro per il 44,9% delle famiglie (0,3% del reddito). Lo si legge nello studio Istat sulla redistribuzione del reddito secondo il quale il beneficio è più elevato si è avuto nel terzo quinto (128 euro) e nel penultimo quinto (140 euro), dove si concentra più del 26% del beneficio totale. Nel quinto centrale (il terzo) si osserva il più alto numero di famiglie beneficiarie, pari al 51,3% del totale con un beneficio medio di 128 euro. Il quinto più povero ha avuto un beneficio medio di 69 euro con il 30,2% delle famiglie coinvolte. (ANSA).