Inps: 1,7 milioni con Decontribuzione Sud, 79% agevolazioni

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono oltre 1,7 milioni i contratti di lavoro che beneficiano dell'agevolazione Decontribuzione Sud nel 2021, il 79% del complesso delle agevolazioni nell'anno. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulle politiche occupazionali dal quale emerge che questa agevolazione che riguarda tutti i rapporti di lavoro nelle aree più svantaggiate del Paese, instaurati e instaurandi e non solo quindi le nuove assunzioni è di gran lunga la più utilizzata. Ci sono poi 555.340 contratti a causa mista (apprendistato), 459.689 con incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato e 48.845 incentivi per l'occupazione a termine. I contratti agevolati per la stabilizzazione sono 101.417.

Fino al 2019 si registra una generale diminuzione del numero medio di lavoratori ma in particolare di quelli che beneficiano degli incentivi all'occupazione a tempo indeterminato a causa della mancata proroga degli incentivi all'assunzione previsti per il 2015 e il 2016 (esonero triennale e biennale) che hanno contribuito notevolmente all'incremento dei livelli occupazionali.

Ad esclusione della Decontribuzione Sud, la crescita osservata per il 2020 si fa più incisiva nel 2021 per tutte le diverse categorie di agevolazione confermando l'Apprendistato l'incentivo principalmente utilizzato (48%) seguito dai contratti a tempo indeterminato (39%). Tra gli incentivi per contratti a tempo indeterminato il più usato è l'esonero giovani (225.819). (ANSA).