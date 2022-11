Inps: 1,7 milioni con Decontribuzione Sud, 79% agevolazioni (2)

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nel 2021, si conferma la predominanza della componente maschile dei beneficiari di politiche attive in quasi tutte le tipologie di intervento ad eccezione delle agevolazioni per gli ultracinquantenni e le donne e per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa, per le quali è maggioritaria la componente femminile. La differenza di genere è meno accentuata per le assunzioni con gli Esoneri Giovani.

Nel 2021 per i contratti di apprendistato la fascia di età con più presenze di beneficiari si conferma quella dei giovani tra i 20 e i 24 anni, con un maggior numero di stabilizzazioni di apprendisti tra i 25 e i 29 anni. Per quanto riguarda il nuovo esonero totale donne, emerge che nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coinvolte soprattutto le lavoratrici con oltre 40 anni di età a differenza di quelli a tempo determinato rivolti maggiormente a donne più giovani, tra i 30-39 anni.

I contratti di apprendistato, le stabilizzazioni e gli incentivi a tempo indeterminato sono presenti soprattutto al Nord del Paese (rispettivamente 56%, 61% e 59%), mentre la Decontribuzione Sud, per la sua specifica finalità, trova applicazione nelle regioni del Mezzogiorno. La residua percentuale rilevata nelle aree del Centro-Nord e limitatamente al periodo gennaio-marzo 2021, riguarda i soli contratti stipulati con agenzie di somministrazione.

Guardando alle politiche passive nel 2021 il numero di trattamenti di Naspi è stato pari a 1.682.369 con un calo del 4,6% sul 2020 (-9,4% per i maschi, -0,5% per le femmine). Il numero di trattamenti di Discoll, nel 2021, è stato pari a 16.705 con un calo del 17,8% sul 2020.

Per i trattamenti di disoccupazione agricola, pari nel 2021 a 544.792 unità si registra un calo dell'1,9%.

Il maggior numero di trattamenti Naspi è il Nord con il 42%, ma nonostante la diversa concentrazione dei lavoratori sul territorio nazionale, nel Sud e nelle Isole si registra comunque una percentuale pari al 39% del totale dei trattamenti. Poco meno della metà dei trattamenti di Discoll è concentrata nel Sud e nelle Isole (46%), mentre la disoccupazione agricola è concentrata principalmente al Sud con il 69%. (ANSA).