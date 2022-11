Germania: indici pmi migliorano a novembre, sopra le attese

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Segnali di miglioramento per l'economia tedesca a novembre. L'indice pmi flash manifatturiero, pur mantenendosi al disotto della soglia di 50 che segnale una fase di espansione dell'economia, è salito a 46,7, dal livello di 45,1 di ottobre, battendo le attese degli economisti, ferme a 50. In lieve flessione mese su mese ma anche in questo caso al di sopra del consensus l'indice pmi dei servizi, sceso da 46,5 a 46,4 a novembre, a fronte di un dato atteso al 46,2. In recupero anche l'indice composto che sale dal 45,1 di ottobre a 46,4 a novembre, a fronte di un consensus di 44,9. (ANSA).