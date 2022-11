Confindustria: Verona, nel terzo trimestre produzione +5,1%

(ANSA) - VERONA, 23 NOV - L'economia veronese si dimostra ancora resiliente, anche nel terzo trimestre del 2022: nonostante l'instabilità macroeconomica del momento, la produzione cresce del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le prospettive per gli ultimi tre mesi del 2022 sono positive.

Gli imprenditori stimano un ulteriore slancio per la produzione (+6,1%), sostenuto probabilmente dagli elevati ordinativi del terzo trimestre che verranno evasi in parte anche nell'ultimo periodo dell'anno. Anche le vendite sono positive, soprattutto l'export verso i paesi europei che registra un incremento a doppia cifra (+10,1%), seguono le vendite nel mercato nazionale (+9,4%) e l'export extra-europeo (+6,6%).

Prosegue il rialzo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti, che a settembre registrano un incremento del +17,6%, riversato solo in parte sui prezzi dei prodotti finiti, che crescono in misura più contenuta del 9,9%.

Per fine anno segnali di rallentamento sono attesi per gli ordini, fatturato in aumento per il 76% delle imprese di servizi, che vedono migliorare la performance rispetto alla precedente rilevazione (67%), complice anche il boom dei turisti nella provincia scaligera durante il periodo estivo.

"Continua il trend positivo della produzione delle nostre imprese che dovrebbero chiudere l'anno con un altro segno più - ha commentato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona -. L'export va forte e gli ordini rallentano ma non frenano. Tuttavia, se i numeri ci dimostrano tutta la forza della nostra economia, dall'altro l'imprenditore segnala uno stato di incertezza, un'incertezza che ancora una volta viene affrontata con gli investimenti, che si mantengono in crescita per quasi otto imprenditori su dieci. Le nostre imprese sono forti e capaci e ben bilanciate sui vari settori e questo ci permette di reggere senza grandi scossoni ma diventano sempre più urgenti risposte che diano prospettive a medio termine.

Agire sull'emergenza con provvedimenti di tamponamento non basta occorre fare scelte strategiche in grado di invertire la rotta della fiducia" ha concluso. (ANSA).