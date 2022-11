Confindustria nautica: 2021 anno di maggior crescita fatturato

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "Il 2021 è stato l'anno con maggiore crescita di fatturato di sempre - +31% - con numeri in grande crescita per tutti i comparti produttivi e dei servizi connessi al turismo nautico. Per non parlare dell'exploit delle esportazioni della produzione cantieristica nautica, che nell'anno scorrevole terminato a marzo 2022 hanno toccato il massimo storico di 3,37 miliardi di euro". Così Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica a Milano durante il convegno organizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy (Cluster MinIT) dal titolo 'Made in Italy la sfida della ripresa tra crisi e transizione" che ha l'obiettivo di individuare le priorità per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese made in Italy. Riguardo alla sfida della formazione, fondamentale per la trasmissione del know how, Marina Stella ha sottolineato come sia sempre più complesso trovare forza lavoro specializzata: "La scorsa primavera abbiamo lanciato il portale web "Jobsearch", uno strumento ad alto valore aggiunto per rispondere all'esigenza di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro nella filiera nautica. A mancare in questo momento è soprattutto la manodopera qualificata e il personale della subfornitura - ha concluso Stella - mentre per quanto riguarda manager e progettisti non siamo secondi a nessuno, anche grazie all'offerta formativa di alcuni poli universitari italiani specializzati nel settore nautico". (ANSA).