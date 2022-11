Confesercenti, bene mance 5% ma non basta a favorire occupazione

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "La flat tax al 5% sulle mance? Non so se riuscirà a favorire l'occupazione nel comparto, ma la riduzione del carico fiscale mi sembra giusta. Sarebbe necessario, però, favorire anche la possibilità di lasciare mance con carte e bancomat: un'esigenza sentita soprattutto dai turisti stranieri". Lo dice Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti, all'ANSA commentando l'annuncio della ministra Daniela Santanchè sulla detassazione delle mance ai camerieri.

"In Francia - aggiunge Bussoni - Macron ha annunciato una misura di detassazione per le somme lasciate dai clienti ai dipendenti con transazione elettronica. Fare questo in Italia, però, è complicato. Si dovrebbe intervenire, creando un meccanismo semplice e chiaro che permetta al datore di riscuotere le mance pagate con moneta elettronica, magari insieme al conto, e girarle al dipendente cui sono destinate.

Sarebbe una misura che favorirebbe soprattutto i lavoratori delle località interessate da flussi importanti di visitatori stranieri: i turisti europei e nordamericani, ad esempio, chiedono spesso se sia possibile lasciare le mance con la carta di credito". (ANSA).