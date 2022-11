++ Manovra: tregua fisco, dieci diverse regolarizzazioni Rpt ++

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono dieci diverse modalità di regolarizzazione quelle previste dalla manovra per la cosiddetta 'tregua fiscale'. E' quanto si evince dalla bozza del testo. Ci sono: 1)la definizione agevolata sui controlli automatizzati delle dichiarazioni; 2)la regolarizzazione di irregolarità formali; 3)il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie; 4)la definizione agevolata dei procedimenti di accertamento; 5-6)la definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie; 7)la rinuncia ai giudizi in cassazione; 8) rate non pagate; 9)stralcio cartelle sotto 1000 euro;10) definizione dei ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al giugno 2022 (ANSA).