++ Ispettorato,da mesi accertamenti su coop famiglia Soumahoro +

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono in corso "da mesi" accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sulle cooperative riconducibili a familiari (la compagna e la suocera) del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro. Lo confermano all'ANSA fonti dello stesso Ispettorato, precisando che gli atti sono "in via di conclusione", e sono stati avviati "in base alle denunce di alcuni lavoratori". (ANSA).