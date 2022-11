Ricerca, innovazione e sicurezza, intesa tra Inail ed Eni (2)

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Per Eni la collaborazione con l'Inail offre l'opportunità di rendere disponibile al sistema Paese un portafoglio di iniziative e soluzioni operative innovative, che ha contribuito a rafforzare ulteriormente il continuo impegno della società per la valorizzazione delle persone e la salvaguardia della salute e della sicurezza, basato su un modello di business che si sviluppa facendo leva sulle competenze interne e su una cultura aziendale incentrata sugli aspetti della prevenzione.

In particolare, un contributo significativo viene da nuove tecnologie sempre più digital-intensive e da apparati di ultima generazione che accrescono il livello di sicurezza degli operatori e che raccolgono e studiano i dati sugli incidenti in modo sempre più preciso per agire preventivamente sulle situazioni potenzialmente rischiose. Al tempo stesso, Eni applica metodologie di analisi del fattore umano nella sicurezza comportamentale e promuove la diffusione della cultura della sicurezza e del suo valore imprescindibile fra dipendenti, contrattisti e stakeholder locali.

Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che avrà durata quinquennale in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026, comprendono anche iniziative di comunicazione, programmi di formazione del personale, l'implementazione e la diffusione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi, con un focus sulla sicurezza comportamentale e il fattore umano e su tematiche emergenti come smart working e stress lavoro-correlato, approfondimenti relativi all'applicazione e interpretazione della normativa di settore, e lo sviluppo di procedure, buone prassi e linee guida.

I risultati delle attività, realizzate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, saranno considerati anche nell'ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera dell'energia. (ANSA).