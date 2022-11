Rapporto 'Welfare, Italia', in 2022 spesa 615 mld, +18 mld

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Cresce ancora la spesa in welfare prevista nel 2022: 615 miliardi, +18 miliardi rispetto al 2021.

Lo rileva il Rapporto del Think Tank "Welfare, Italia" supportato da Unipol Gruppo con The European House - Ambrosetti.

Secondo le stime, l'aumento generalizzato della spesa in welfare indotto dalla pandemia continua: dopo la crescita di 46 miliardi di euro nel 2020, tra il 2021 e il 2022 la spesa per Sanità, Politiche Sociali, Previdenza e Istruzione è aumentata di ulteriori 22 miliardi, di cui 18 solo nel 2022, raggiungendo i 615 miliardi di euro. In termini relativi, la previdenza continua ad assorbire circa la metà della spesa in welfare (48,4%), seguita dalla sanità (21,8%), dalle politiche sociali (18,2%) e dall'istruzione (11,6%).

Un aspetto critico riguarda il Capitale Umano perso (e non recuperato) dal Paese: dei 121mila italiani che hanno lasciato l'Italia nel 2020, il 26% (circa 31mila persone) possedeva la laurea o un titolo di studio superiore e, allo stesso tempo, la percentuale di laureati stranieri nel Paese (13,3%) è la più bassa nell'intera area Ocse (media del 40,8%).

Il rapporto stima che se tutti gli emigrati nel 2020 non tornassero in Italia durante la loro vita lavorativa, il Paese perderebbe circa 147 miliardi di euro, ovvero la somma tra il costo della spesa in istruzione perso, pari a 10,5 miliardi di euro, e i mancati redditi guadagnati dagli emigrati nel corso della loro vita lavorativa all'estero (stimata in circa 35 anni), pari a 136,5 miliardi di euro. (ANSA).