Professioni: tributaristi, domani fari su loro ruolo sociale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Convegno domani, 23 novembre, dalle 9:30, a Roma, presso la sala Capranichetta (in Piazza Monte Citorio) promosso dall'Int (Istituto nazionale tributaristi), presieduto da Riccardo Alemanno. Attesi, recita una nota dei professionisti, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ed i parlamentari Chiara Gribaudo, Maria Cecilia Guerra, Federico Fornaro, Alberto Gusmeroli, Luigi Marattin, Marco Osnato e Marco Perissa. "Nel corso del convegno non si parlerà di tributaristi solo dal punto di vista della loro competenza professionale, ma anche del loro ruolo sociale, per questo ricorderemo i tragici giorni dei primi mesi della pandemia, quando gli assistiti dei tributaristi chiedevano sicuramente un supporto tecnico, ma anche e a volte ancora di più un supporto e un sostegno morale", si legge. Verranno anche illustrate "le 10 priorità dell'Int per il fisco, si parlerà dell'attuazione del Pnrr e dell'apporto dei professionisti nel massimo rispetto delle competenze e senza discriminazioni, di deontologia professionale oltre gli obblighi di legge e statutari, di associazioni e società sportive come un settore portatore di valori ma a cui occorre un supporto di consulenza costante per districarsi tra le complicazioni burocratiche". Un convegno nazionale "ricco di tematiche e di ospiti che suggella l'importanza dell'Istituto nazionale tributaristi nel panorama delle organizzazioni di rappresentanza professionale e al contempo evidenzia il ruolo sempre più consolidato dei tributaristi nel settore fiscale", afferma Alemanno. (ANSA).