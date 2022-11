Ocse:Cormann, pace sarebbe miglior volano per economia

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - "L'economia mondiale si confronta con forti venti contrari. Siamo di fronte ad una crisi energetica maggiore e i rischi restano orientati al ribasso, con una crescita mondiale più debole, elevata inflazione, scarsa fiducia ed alti livelli di incertezza, il che rende molto difficile l'uscita dell'economia da questa crisi e il ritorno ad una ripresa durevole": lo afferma il segretario generale dell'Ocse, Matthias Cormann, nel giorno della presentazione a Parigi delle Prospettive economiche dell'Ocse. "La fine della guerra e una giusta pace per l'Ucraina sarebbero il mezzo più efficace per migliorare le prospettive economiche mondiali in questo momento", avverte Cormann, aggiungendo che "nell'attesa, è importante che i governi dispieghino delle misure di breve e medio termine per fronteggiare la crisi, per attenuare l'impatto a breve termine, gettando nel contempo le basi di una ripresa più forte e duratura". (ANSA).