Ocse: rallenta economia globale, 2,2% nel 2023 e 2,7% nel 2024

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - La crescita mondiale frenerà dal 3,1% del 2022 al 2,2% del 2023, per poi risalire al 2,7% nel 2024: è quanto emerge dalle Prospettive Economiche dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi. "L'economia globale - scrive il capo economista dell'Ocse, Alvaro Santos Pereira, nel giorno della pubblicazione dell'Ocse Economic Outlook - si sta riprendendo dalla più grande crisi energetica dagli anni '70. Lo shock energetico ha spinto l'inflazione a livelli che non si vedevano da molti decenni e sta contraendo la crescita economica in tutto il mondo.

Nelle ultime Prospettive economiche, prevediamo ora che la crescita mondiale scenderà al 2,2% nel 2023 per poi rimbalzare relativamente ad un modesto 2,7% nel 2024". Per l'Ocse, "l'Asia sarà il principale motore della crescita nel 2023 e nel 2024, mentre Europa, Nord America e Sud America vedranno una crescita molto bassa". "Aumento dell'inflazione e crescita più bassa sono il pesante prezzo che l'economia globale sta pagando per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", aggiunge l'Ocse. (ANSA).