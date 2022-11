Ocse a Italia,politica energetica sarà essenziale

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - "Dinanzi alla crisi energetica, l'Italia sta riuscendo piuttosto bene a trovare approvvigionamenti presso altri fornitori, per compensare le difficoltà legate agli approvvigionamenti di gas russo.

Incoraggio il governo a continuare in questa direzione per avere una indipendenza energetica dalla Russia": il segretario generale dell'Ocse, Matthias Cormann, durante la presentazione dell'Ocse Economic Outlook a Parigi, ha risposto cosi' a una domanda sul nostro Paese. "Per l'Italia la politica energetica sarà essenziale - ha detto da parte sua il capoeconomista dell'Ocse, Alvaro Santos Pereira - Credo che il governo abbia annunciato dei pacchetti energetici per aiutare i più vulnerabili, ce ne rallegriamo e aspettiamo con impazienza i dettagli di queste proposte". (ANSA).