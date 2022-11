Meloni,non deve più succedere che made in Italy sia svenduto

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Tra i nostri asset strategici fondamentali c'è il made in Italy e c'è sempre stato nella nostra visione. Il marchio italia è il terzo per riconoscibilità nel mondo ma noi negli ultimi anni abbiamo lasciato che svendesse i nostri marchi e questo non si deve e non si può fare più". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento all'assemblea di Confartigianato.

Ha quindi annunciato l'idea di avviare un registro delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali, come è stato fatto per quelli alimentari e ha concluso: "Il marchio va difeso e per farlo, deve essere riconoscibile". (ANSA).