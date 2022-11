Meloni a Confartigianato,confronto stabile su strategia Paese

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Vorrei che il nostro non fosse semplicemente un confronto di carattere sindacale su quello di cui io ho bisogno e su ciò di cui avete bisogno voi. Ma vorrei un confronto stabile sulla strategia di questa nazione, perché il problema dell'Italia è che le è mancata una strategia e invece ha un disperato bisogno di scegliere dove vuole andare e cosa vuole essere e coinvolgere tutti gli attori della nazione dell'economia per puntare a un obiettivo". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento all'assemblea di Confartigianato in corso a Roma. (ANSA).