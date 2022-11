Meloni a Confartigianato, mattina particolare ma volevo esserci

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Grazie per la pazienza, abbiamo un po' rimesso in discussione gli orari di questa mattinata, che era per noi un po' particolare, ma ci tenevo ad esserci".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea nazionale di Confartigianato, dopo aver presentato in mattinata la manovra in conferenza stampa.

"Ci tenevo a continuare un lavoro che, come diceva il presidente Granelli, non inizia oggi, viene da lontano, e non potevo mancare il giorno del compleanno di Marco Granelli. Tanti auguri presidente - ha aggiunto sorridendo -, non farò come Marilyn, ma tanti auguri". (ANSA).