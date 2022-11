Maroni: Confindustria Varese, addio a politico di spessore

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Cordoglio da parte di Confindustria Varese per la morte di Roberto Maroni. "Scompare una delle figure politiche di maggior spessore mai espresse dal nostro territorio", che "ha ricoperto ogni incarico istituzionale che gli è stato affidato con competenza, grande capacità e profondo senso dello Stato", si legge in una nota.

"La sua convinta appartenenza politica non gli ha mai impedito di affermarsi come un amministratore sempre aperto al confronto, all'ascolto e alla soluzione pragmatica dei dossier, anche quelli più complicati. Maroni è stato un politico che ha saputo contraddistinguersi per la propensione al dialogo, l'attenta analisi dei fenomeni economici e sociali, l'onestà intellettuale indiscussa, la profonda conoscenza del mondo del lavoro e dell'impresa, l'amore per la propria terra e l'ascolto delle parti sociali, il cui ruolo ha saputo valorizzare sia come Presidente di Regione Lombardia, sia come Ministro del Lavoro".

"Al Paese - conclude la nota - viene a mancare una mente lucida in grado di saper interpretare e dare chiavi di lettura moderne della complessità che caratterizza i nostri tempi".

