Manovra: Ocse a Italia, con alto debito serve prudenza (2)

(ANSA) - PARIGI, 22 NOV - "Per l'Italia prevediamo 0,2 punti di crescita nel 2023 e poi un rimbalzo della crescita nel 2024 (1%). Pensiamo che le politiche attuate oggi cominceranno ad avere un impatto nel 2024 e pensiamo che ci sarà una rimbalzo dell'economia italiana", ha dichiarato il capoeconomista dell'Ocse, aggiungendo: "Ripeto quello che già da tempo diciamo sull'Italia: prima di tutto ciò che è importante per l'Italia è la prudenza di bilancio perché c'è comunque un indebitamento abbastanza forte e quindi serve prudenza. Nel contempo, credo sia importante attuare le riforme strutturali che sono necessarie e che sono un vero problema per l'economia italiana da tanto tempo". (ANSA).