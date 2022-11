Manovra, Mulè, sulle pensioni Fi lavorerà per ulteriore aumento

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "L'ultimo intervento strutturale sulle pensioni minime risale al 2002 quando vennero aumentate da 392 euro a 516 euro. Questo lo fece esattamente vent'anni fa il governo guidato da Silvio Berlusconi, da allora si sono succeduti una dozzina di presidenti del Consiglio del Partito Democratico e mai nessuno di loro si è ricordato di mettere mano in modo strutturale alle pensioni minime". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà su Rai3.

"Finalmente - prosegue - appena tornati al Governo, grazie al presidente Berlusconi il primo intervento che chiede e ottiene Forza Italia è sulle pensioni minime. Gli altri partiti ora ci dicono che è poco, ma loro non lo hanno mai fatto. Si tratta di un primo intervento che porta le pensioni minime a 570 euro, in Parlamento Forza Italia lavorerà per elevarle a 600 euro nell'ottica di arrivare nel corso della legislatura fino a 1.000 euro". (ANSA).