Manovra: Granelli (Confartigianato), il giudizio è positivo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "A una prima lettura giudichiamo la manovra positivamente perché va comunque a lenire le sofferenze derivanti dal caro energia, che è la cosa che ci preoccupa di più. Ora speriamo che ci siano misure più strutturali, che vuol dire azzeramento degli oneri sociali di sistema". Lo afferma il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, a margine dell'assemblea. "Il tema della fiscalità - continua - per noi è opprimente, perché paghiamo come Paese 42 miliardi di tasse ispetto agli altri paesi. Bene la Flat tax, ma ci aspettiamo una riforma più generale perché abbiamo bisogno di un sostegno per una parte del Paese come piccole imprese ed artigiani che vuole partecipare alla ripartenza dell'Italia come attore economico e sociale". (ANSA).