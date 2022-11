Manovra: Gelmini, insufficiente, solo spot su fisco e Rdc

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "È una manovra insufficiente, che non affronta le questioni vere del Paese: solo qualche contentino per i partiti di maggioranza, nulla su scuola e sanità, norme spot sul fisco e una riforma del reddito di cittadinanza inadeguata. È una manovra che non va nell'interesse del Paese".

Lo ha detto al Tg1 Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (ANSA).