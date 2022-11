Manovra: Conflavoro Pmi, servono più risorse alle imprese

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Bisognerebbe invertire la tendenza quantomeno creando un vero e proprio fondo di garanzia pubblica per i finanziamenti alle Pmi, che necessitano della liquidità per affrontare il dramma del caro-bollette.

Attendiamo di visionare il testo della manovra che sarà trasmesso al Parlamento certi che in quella sede verrà dato ascolto alle nostre proposte, anche al fine utilizzare per interventi migliorativi quei 500 milioni non ancora destinati".

Questo il commento di Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro Pmi, sul disegno di legge di Bilancio.

"Sicuramente è positiva la valutazione sull'innalzamento della flat tax fino a 85mila euro per autonomi e professionisti, così come sulla cosiddetta tregua fiscale, che tra le altre cose prevede la cancellazione delle cartelle fino a 1000 euro e la rateizzazione dei pagamenti non effettuati nel 2022 a causa del Covid, del caro bollette o di altre difficoltà economiche, senza aggravio di sanzioni e interessi - afferma in una nota - Previsioni, queste ultime, che tengono conto delle difficoltà in cui attualmente si trovano le micro e piccole imprese". Sul taglio del cuneo fiscale, per Capobianco "la vera battaglia di questo governo dovrà essere quella di renderlo strutturale fino al suo abbattimento definitivo, mentre il credito d'imposta per le imprese, seppur incrementato, continua ad essere soltanto una misura tampone". (ANSA).