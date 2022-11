Manovra: 1 mld per il fondo di garanzia per le Pmi

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - In manovra viene rifinanziato il fondo di garanzia per le Pmi per 1 miliardo di euro per il 2023.

Come spiega il Mef, il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Viene inoltre prorogato il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione delle Pmi in Borsa). (ANSA).