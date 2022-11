Inflazione: Legacoop, in Europa non ancora raggiunto picco

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il progressivo ripristino del funzionamento delle catene del valore e il rallentamento dell'economia mondiale contribuiscono alla riduzione delle quotazioni in dollari di molte commodity industriali e alimentari nei mercati internazionali, lasciando intravvedere la possibilità di contributi via via minori di questi prodotti nella formazione dei prezzi.

Ma se negli USA questa tendenza si sta già trasferendo lungo tutte le filiere di produzione e distribuzione, fino ai prezzi al consumo, in Europa, anche per l'indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro che attenua la flessione dei prezzi delle commodity in valuta nazionale, probabilmente l'inflazione non ha ancora raggiunto il picco e non si delineano le condizioni per un suo rapido rientro il prossimo anno.

È quanto emerge dal report "In calo i prezzi internazionali delle commodity, ma non in misura sufficiente per una rapida riduzione dell'inflazione in Europa", realizzato nell'ambito del progetto di ricerca Monitor Fase 4, frutto della collaborazione tra AreaStudi Legacoop e Prometeia. (ANSA).