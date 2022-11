Granelli (Confartigianato), il giudizio è positivo (2)

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' poi nella sua relazione all'assemblea annuale di Confartigianato che il presidente Marco Granelli si sofferma sulla manovra varata dal Consiglio dei Ministri.

"Confartigianato valuta positivamente la scelta di mantenere un intervento espansivo" ma avverte: "Lo spazio di manovra che si delinea potrebbe, però, non essere sufficiente per affrontare le sfide che il contesto pone".

In ogni caso, rileva Granelli, "la condivisione sul 'realismo' riguardo ai conti pubblici è d'obbligo per essere credibili in Europa anche in previsione del nuovo Patto di Stabilità dal 2024".

"Quanto poi alle ipotesi di tassa piatta, ben venga una riscrittura dell'ordinamento incentrata sulla tassazione proporzionale in cui la progressività dell'imposta viene garantita da deduzioni e detrazioni. In questo senso siamo favorevoli, come primo passo, a un allargamento dell'attuale sistema forfetario e alla possibilità di tassazione proporzionale agevolata degli incrementi reddituali, nella prospettiva di un nuovo generale assetto fiscale".

Il presidente di Confartigianato evidenzia poi "un accenno al tema della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali.

E' un tema spinoso, in relazione al quale - dice - noi crediamo che vadano evitati regali a chi non ha correttamente adempiuto al proprio dovere, mentre vanno aiutati coloro che sono in documentata difficoltà, garantendo ampie rateazioni e riduzioni di sanzioni". (ANSA).