Gdf, contraffazione Made in Italy costa 37 mld a economia

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Secondo le stime del Mise del 2021, relative all'anno precedente, il danno per l'economia nazionale è di 37 miliardi di euro, ai quali vanno aggiunti 4,8 miliardi di minori entrate in termini di contributi e Irpef non versata".

Cosi il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana ha quantificato il 'costo' della contraffazione a margine della presentazione del calendario della Gdf dedicato proprio al made in Italy.

Cifre che, ha aggiunto, "danno la misura di quanto la tutela del Made in Italy sia un asset fondamentale". Oggi in materia di contraffazione, ha poi sottolineato Zafarana, il Paese "mostra una sensibilità sempre maggiore: si fanno operazione speciali come quelle sotto copertura, acquisti simulati e consegne controllate per colpire in profondità tutta la filiera di questo lucroso traffico". (ANSA).