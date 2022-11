Fisco:Bitonci,norma contro 'apri e chiudi' vecchia proposta Lega

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Più volte ho presentato una proposta di legge che prevede una fideiussione per le partite Iva, anche nell'ultima legislatura. Ora non conosco l'impianto della norma che è stata annunciata dalla premier oggi in conferenza stampa, ma quando fu annunciata in campagna elettorale da Fratelli d'Italia (l'estata scorsa, ndr), ricordai che era una vecchia proposta della Lega". A dirlo all'Ansa è Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e storico esponente della Lega riferendosi al caso delle cosiddette attività-fantasma che aprono e chiudono le partite Iva dopo qualche mese senza aver pagato contributi e tasse.

Bitonci aggiunge che la sua proposta risale al 2010-2011: "Allora passò in prima lettura nella legge di bilancio, poi fu cassata perché contestata come norma discriminatoria per le partite Iva straniere. In realtà, sulla base di uno studio fatto dalla Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate di allora emergeva che gran parte delle aperture e chiusure di partite Iva riguardava imprese straniere". Nell'ultimo disegno di legge presentato il 13 ottobre scorso (a prima firma Bitonci) è previsto "l'obbligo di prestazione, da parte delle società e dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore dell'Agenzia delle entrate" pari a non meno di 20.000 euro, con l'obiettivo di "garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività" e che verrà restituita dopo i versamenti dovuti. (ANSA).