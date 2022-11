Fisco: Pisauro nuovo presidente del centro studi Nens

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'economista Giuseppe Pisauro è il nuovo presidente del Nens, il centro di studi economici fondato nel 2001 dagli ex ministri Pierluigi Bersani e Vincenzo Visco.

Succede al professor Visco che assume l'incarico di Presidente onorario.

Professore ordinario di Scienza delle finanze alla Sapienza fino al 2020, Giuseppe Pisauro ha insegnato all'Università di Perugia e alla Luiss di Roma. Laureato in Scienze statistiche e demografiche alla Sapienza di Roma è Master of Sciences in Economics alla London School of Economics. Pisauro è stato componente della Commissione tecnica per la spesa pubblica presso il ministero del Tesoro (1991- 2003) e della Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il Mef (2007-2008), Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle Finanze dal 2006 al 2014 e presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla sua istituzione nel 2014, fino al 2022. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la politica fiscale, il processo di bilancio e i programmi di spesa pubblica, temi sui cui ha pubblicato su riviste internazionali e italiane (ANSA).