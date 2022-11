Confartigianato,nel 2023 tasse per 42 mld più della media Ue

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Quest'anno il caro-energia costa alle piccole imprese 23,9 miliardi in più rispetto al 2021. I rincari pesano con 18 miliardi di maggiori costi per l'elettricità e con 5,9 miliardi per il gas", avverte Confartigianato con dati presentati alla sua assemblea annuale.

Ed "alla batosta del caro-bollette - avverte l'associazione di artigiani e piccole imprese - si aggiunge il peso della pressione fiscale: il prossimo anno cittadini e imprenditori italiani pagheranno 42,2 miliardi di maggiori tasse rispetto alla media dell'Eurozona, pari a 711 euro pro capite". Sulla competitività pesa anche un cuneo fiscale "al 46,5%, 11,9 punti in più rispetto alla media dei Paesi avanzati". (ANSA).