Confartigianato, serve nuovo patto di fiducia Stato-imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Marco Granelli si rivolge alla politica ed al nuovo Governo, sottolinea una "vicinanza" che può rafforzarsi con un "nuovo Governo, uscito dalle urne nel segno della stabilità politica e dell'apertura all'ascolto ed alla collaborazione con le componenti dell'economia e della società", e alla Presidente del Consiglio che interviene all'assemblea annuale di Confartigianato dice: "Le sue parole ci fanno sperare in una nuova attenzione, in azioni concrete per rimuovere gli ostacoli che troppo spesso mortificano il nostro talento e le nostre ambizioni".

Granelli sottolinea il ruolo della "micro-piccola impresa, protagonista delle filiere e dei distretti", dei piccoli imprenditori "protagonisti nei territori e campioni del made in Italy", per poi analizzare sfide, difficoltà, ostacoli da rimuovere.

"Presidente Meloni, la micro-piccola impresa chiede soltanto di poter lavorare", La priorità oggi è "una emergenza energetica senza precedenti" ma guardando avanti la prima richiesta è che "il lavoro sia al centro dell'azione di Governo" accanto al "ruolo fondamentale dei corpi intermedi quali soggetti che devono costruire le regole del mercato del lavoro".

Bisogna puntare sull'apprendistato come "principale canale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro", dice tra l'altro Granelli: "In un anno sono stati assunti 332mila apprendisti, 1.277 al giorno". E rilancia l'allarme sulla formazione: "È preoccupante che le imprese italiane non riescano a reperire il 46,4% della manodopera necessaria, una quota che supera addirittura il 60% per gli operai specializzati nel settore dell'edilizia". Quindi avverte: "Il fallimento del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva è palese ed impone una riforma che distingua nettamente le misure di assistenzialismo da quelle di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro".

Il presidente di Confartigianato rivendica il ruolo della contrattazione collettiva nel determinare i salari e chiede di ridurre il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro e di detassare gli aumenti salariali. Auspica poi uno stop a "nuova e inutile burocrazia"; "Non ne possiamo più - dice - di sprecare tempo e denaro a compilare moduli e a rincorrere adempimenti ridondanti".

Sulle pensioni: "E' necessario garantire meccanismi di flessibilità in uscita in un impianto sostenibile ancorato al sistema contributivo e individuare soluzioni per i lavoratori autonomi, cui va estesa, ai fini dei benefici pensionistici, la normativa sul lavoro usurante". E "Opzione Donna andrebbe resa strutturale eliminando anche le ingiustificate disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti e autonome".

Nel chiedere un tavolo per la riforma del fisco la riduzione della pressione fiscale l'allarme è netto: "Troppo fisco su cittadini e imprese. E' una zavorra sulla competitività". I dati sono in un rapporto presentato all'assemblea.

Di attualità nche le criticità per i bonus edilizia, bisogna "sbloccare i crediti fiscali incagliati delle imprese che hanno concesso lo sconto in fattura e sono a rischio-sopravvivenza".

Si lega all'allarme 'imprese a rischio liquidità': con anche il caro bollette che sta "generando un rischio credito da sovra-indebitamento" Confartigianato auspica "misure di riattivazione strutturale della flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica rispetto alle moratorie e all'allungamento delle esposizioni debitorie".

L'attenzione di Confartigianato è anche sul Pnrr: serve un "maggiore coinvolgimento delle Mpi nei progetti", e nel codice degli appalti una "valorizzazione delle imprese di prossimità e degli appalti a chilometro zero". (ANSA).