Cimbri, con calo natalità questo livello welfare è instenibile

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il calo della natalità è il tema principale. Senza popolazione attiva non è sostenibile il nostro livello di welfare, sia a livello di spesa pensionistica, sia per l'assistenza sanitaria e sociale". Lo ha detto il presidente dell'Unipol, Carlo Cimbri, a margine del forum "Welfare, Italia", commentando i dati del rapporto 2022.

"Abbiamo tante persone che emigrano e non rientrano, e questo è un altro tema su cui riflettere, perché il nostro deve tornare a essere un paese attrattivo per le scelte di lavoro e di vita.

Siamo un paese con un'alta qualità della vita, dobbiamo essere anche un paese con un'alta qualità del lavoro" (ANSA).